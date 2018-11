Presentazione de “I segreti di Sharin Kot”, romanzo di Claudio Loreto (De Ferrari Editore)

Il prossimo 11 dicembre, alle ore 17.00, Claudio Loreto presenterà al Palazzo Ducale di Genova (Sala Borlandi, Società Ligure di Storia Patria) il suo terzo romanzo dal titolo “I segreti di Sharin Kot”, pubblicato dalla casa editrice De Ferrari (www.deferrarieditore.it).

“Primavera 2010 – Una missione solitaria sprofonda una pattuglia motorizzata di alpini negli orrori della guerra afghana e ridesta nel capitano Emiliano Zanin il tormento di un amore tradito. Nello sperduto villaggio di Sharin Kot l’ufficiale si imbatterà infine in una terribile scoperta, che rappresenterà tuttavia per lui la premessa per tornare a sorridere alla vita…”.

Le peripezie del capitano e dei suoi uomini, seppur frutto dell’immaginazione dell’autore, si svolgono dentro una cornice di fatti e personaggi storici reali (legati in modo particolare alla missione del 2° Reggimento della Brigata Alpina “Taurinense”), conferendo allo scritto caratteristiche proprie del “romanzo storico”: esso risulta pertanto interessante anche per meglio comprendere l’Afghanistan martoriato dai talebani.

Di seguito, il link ad uno dei “trailers” del libro: