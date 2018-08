Porto Live Metal Fest – Il rock più duro è a Genova

Giunge alla conclusione il programma 2018 dell’Arena del Mare: in piazza delle Feste risuonano le note del rock più duro con la seconda edizione di Porto Live Metal Fest, il festival dedicato alle sonorità hard’n’heavy. A salire sul palco ben sei band per una lunga serata di musica “da duri”.

Headliner e ospiti più attesi la Strana Officina, storica band del metal italiano e prossimi alla pubblicazione della versione remastered dell’album “The Faith”. La Strana Officina sarà preceduta dai Necrodeath maestri del trash nostrano, dall’inconfondibile voce di Trevor, frontman dei Sadist, con il suo progetto solista Trevor and The Wolves e da alcune band che daranno una visione a tutto tondo delle sonorità dell’hard rock: classic heavy con i Septem, metal sinfonico con i Winterage e lo swedish death con i Path Of Sorrow.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova.

Info utili

Rassegna: Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2018

Festival: Porto Live MetalFest 2018

Organizzatore: Black Widow Records

Biglietto: Posto Unico in Piedi

Prezzo: € 15,00 + dp

Prevendite: Black Widow Records – Via Del Campo, 6 r. – Genova

Disco Club – Via San Vincenzo, 20 r. – Genova

Ernyaldisco – Via Galata, 106 r. – Genova