Pontedecimo, seminario “L’evoluzione naturale nel disegno. Sulle Tracce di Arno Stern”

Genova. Una giornata con Maria Pia Sala, in collaborazione con Paola Quercia e Anna Pollio, sulle Tracce di Arno Stern, dei suoi studi e del suo Closlieu per scoprire che il bambino (come l’adulto) disegna con la stessa spontaneità, lo stesso entusiasmo e lo stesso piacere con cui gioca ed è spinto da una forza interiore, da un istinto primordiale che evolve naturalmente durante tutto l’arco della vita e che andrebbe salvaguardato. Perché i bambini amano disegnare quando sono piccoli ma man mano che crescono perdono questo piacere? Cosa accade se noi interveniamo quando disegnano, chiedendo spiegazioni, giudicando, correggendo, lodando? Cosa fare per favorire la Traccia Naturale? Qual è l’approccio educativo nel Closlieu?

QUANDO e DOVE

Sabato 21 aprile dalle 9.00 alle 17.00 a Genova Pontedecimo (GE) (è facile da raggiungere, sul programma come arrivare).

È possibile partecipare anche solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00, vedi programma completo.

CHI ORGANIZZA

Paola Quercia (servente de Il Gioco del Dipingere Genova) in collaborazione con Maria Pia Sala (servente del Gioco del dipingere di Vicenza) e Anna Pollio (insegnante, ricercatrice di nuovi modelli educativi, co-regista di Figli della Libertà (2017) e Unlearning (2015)).

ISCRIZIONI

Posti limitati – iscrizioni entro il 15 aprile al link http://www.atelierdellatraccia.it/seminario-genova-evoluzione-naturale-nel-disegno-sulle-tracce-arno-stern/.

A CHI E’ RIVOLTO

Insegnanti, educatori, genitori, a chiunque voglia scoprire la Traccia Naturale nel disegno spontaneo, a chiunque voglia conoscere gli studi di Arno Stern e il suo Closlieu e a chi desideri guardare i disegni dei bambini con occhi diversi.

NOTA BENE

Il seminario non costituisce una formazione per diventare praticien o aprire un closlieu, né è propedeutico a questo; la formazione (di 9 giornate) per fare questo è tenuta solo da Arno Stern.