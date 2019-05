Pompieropoli, tutto pronto per l’edizione 2019

Sabato 1 Giugno 2019 presso l’Associazione Amici di via Napoli in Via Bartolomeo Bianco 4 C, si terrà la manifestazione “Pompieropoli” a cura della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ed in collaborazione con l’Unicef.

L’evento che ha avuto un ottimo successo gli scorsi anni, viene riproposto per coinvolgere i bambini di Oregina – Lagaccio e non solo, nell’esperienza di pompiere per un giorno.

Ci auguriamo possiate essere presenti, con l’auspicio che sarà un’ottima occasione per far vivere il quartiere.

Grazie

Per l’Associazione Amici di Via Napoli

Salvatore Carotenuto

