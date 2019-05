Pompieropoli 2019

Sabato 1 giugno presso l’Associazione Amici di Via Napoli in via Bartolomeo Bianco 4C si terrà la manifestazione “Pompieropoli” a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e in collaborazione con l’Unicef.

Dopo l’ottimo successo degli scorsi anni l’evento viene riproposto per coinvolgere i bambini di Oregina, Lagaccio e non solo, nell’esperienza di pompiere per un giorno.

“Ci auguriamo possiate essere presenti con l’auspicio che sarà un’ottima occasione per far vivere il quartiere”, dichiarano gli organizzatori.