Politeama, i Bruciabaracche fanno tripletta con due show già sold out

Genova. Dopo il “tour mondiale” tutto esaurito andato in scena ad agosto al Porto Antico, i Bruciabaracche tornano in scena al Politeama Genovese con un nuovo spettacolo per la prima volta in tre repliche, di cui due andate sold out poche settimane dopo l’apertura delle prevendite. Martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre (sempre ore 21) il collettivo comico composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele Ronchetti porta sul palco del teatro di via Bacigalupo 2 “Bruciabaracche goes to Hollywood”, nuovo esilarante show sul cinema e sull’universo hollywoodiano. I biglietti vanno a ruba, meglio acquistarli per non rimanere fuori

«Il Politeama Genovese è quasi come una casa – racconta Antonio Ornano – ed è sempre divertente salire su quel palco con spettacoli sempre nuovi. Questa volta andiamo a Hollywood, in un viaggio dissacrante tra le pellicole che hanno scritto la storia del cinema». Un’inedita, irriverente e “cinefila” jam sassion della risata del collettivo comico genovese, seguito a livello autoriale da Graziano Cutrona e sul piano organizzativo da Arianna Traverso. «Cos’ha Bradley Cooper in più di Andrea Carlini? – scherza Ornano – Perché Al Pacino vince l’Oscar e Marco Rinaldi, inventore della famigerata espressione di stupore, non ha mai alzato la statuetta? Siamo sicuri che Frank Sinatra canti meglio di Andrea Di Marco? Burle a parte – conclude – “Bruciabaracche goes to Hollywood” è uno show sul quale ci impegniamo da mesi, ed è una notevole soddisfazione vedere come le prime due date siano andate sold out in così poco tempo: è una notevole dimostrazione d’affetto verso il nostro lavoro quotidiano». Accompagna musicalmente i Bruciabaracche sul palco del Politeama Genovese la Barack O’ Band di Aldo De Scalzi.

Tutti e tre gli spettacoli vanno in scena alle ore 21. I biglietti per la replica del 24 ottobre (le prime due sono già sold out) sono disponibili da 25€ sui circuiti HappyTicket e TicketOne.