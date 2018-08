Politeama: balletto tra chansonnier e Bolero

Genova. Una serata dedicata alla musica e canzone francese in un ritmo in crescendo. Al Politeama Genovese il balletto di Milano propone Chansons…Boléro (18 aprile ore 21, 19 aprile ore 16)

La prima parte è dedicata ai famosi chansonnier, cui è legato il fenomeno più grosso e culturalmente più accreditato della canzone europea: Edith Piaf, Yves Montand, Jacques Brel, Charles Aznavour. Testi poetici, che parlano d’amore e di indifferenza, di gioia e di solitudine, di amicizia, di vita quotidiana, hanno suggerito il lavoro coreografico che si dipana in una successione di quadri indipendenti. Un lavoro che, giocando con gli stereotipi culturali e passando dall’ironia alla nostalgia, racconta storie di tutti i giorni e parla di emozioni.

Un serata di danza dedicata alla musica francese non poteva non presentare il Boléro di Maurice Ravel, un brano dalla forza dirompente e dalla struttura geniale, dal ritmo ossessivo che evoca la seduzione, reso immortale da grandissimi coreografi ed interpreti. La versione del Balletto di Milano tuttavia trova un’altra interpretazione. Non solo gioco di seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri. Di una vita che, così come nasce, nella solitudine si spegne.

Prezzi: 22 e 27 euro.