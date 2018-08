Polidoro e Mazzilli in Zuulander al Sipario Strappato

Arenzano. Sabato 24 febbraio ore 21, Teatro Grande Il Sipario Strappato, via Marconi 165, Arenzano (GE)

Direttamente da Colorado “Zuulander…laugh is cool” di e con Enzo Polidoro e Didi Mazzilli.

Prendendo spunto dal famoso film “quasi” omonimo, Zuulander è un happening comico in cui il mondo della moda, del design, del fashion e di tutto ciò che è di tendenza verrà messo a nudo, non solo a parole.

I due cialtroni da palcoscenico Enzo Polidoro e Didi Mazzilli, titolari dell’agenzia Zuulander, cercheranno di “scovare” talenti che si sfideranno in improbabili passerelle di stile demenziale e in performance artistiche very trendy, saccheggiando il loro vasto repertorio comico.

Il variopinto show ospiterà tutte le forme di spettacolo, dall’illusionismo al cabaret fino ad arrivare alla danza.

Insomma: la moda, il design, il luxury, il camouflage, il prêt-à-porter, la haute couture, il paracamoscio style… tutto questo verrà dissacrato in un modo mai visto!

Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro, tesserati Fita 9 euro.