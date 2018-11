“Poker” di Patrick Marber al Teatro Duse

Un’avvincente dark comedy, fra disincanto e crudeltà, bluff e mosse senza scrupoli, come sul tavolo da poker. Cinque persone, al tavolo verde per un poker: il gioco più raffinato, il più rischioso. Nello scantinato di un ristorante, ogni domenica notte, la posta in gioco è alta. Investimenti, debiti, scommesse, lavoro: tutto ruota attorno a quel tavolo.

Poker, scritto da Patrick Marber nel 1995 con il titolo Dealer’s Choice, nella regia misurata e consapevole di Antonio Zavatteri, è una commedia acuta e sorniona. Affilata come un coltello che si potrebbe usare nel ristorante londinese di Stephen e di suo figlio Carl, del cuoco Sweeney, dei due camerieri Frankie e Pollo, cui si aggiunge Ash, figura stranamente ambigua.

Marber, firma di punta del teatro inglese, è nato a Wimbledon nel 1964: giocatore accanito di poker e tifoso dell’Arsenal, è oggi drammaturgo e regista del National Theatre, candidato all’Oscar nel 2006 per Notes on a Scandal e già autore del pluripremiato Closer. Ma Poker, nella traduzione di Carlo Sciaccaluga, grazie al raffinato lavoro di tutti gli interpreti, si libera dalla connotazione geografica, per diventare un’appassionante commedia, molto divertente e pienamente condivisibile.