Poeta per passione al 33°concorso letterario Azzurra Liguria

Genova. Giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 16.30 si svolgerà presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio Via del Seminario, 12 a Genova il 33° concorso Azzurra Liguria dedicato alle opere pittoriche a tema libero e alle poesie su San Valentino e sul Carnevale.

La premiazione è organizzata col patrocinio del Municipio I Centro Est. L’inaugurazione della 33^edizione si svolgerà il 15 febbraio 2019 alle ore 16.00. Parteciperanno al concorso molte poesie tra cui quelle scritte da me, Ye Meike, intitolate “Il carnevale: una festa speciale” e “La felicità degli innamorati”.

Le mie poesie saranno esposte dal 13 al 28 febbraio (lun. / ven. ore 10.30 – 18.00) presso la Sala delle Mostre della Biblioteca Berio. Saranno, inoltre, visibili sulla pagina, sul gruppo di Facebook “Meike Ye Official” e sul sito web: wwww.yemeikefanclub.altervista.org a partire dalla sera del 28 febbraio 2019.

«Come per l’edizione del concorso letterario Azzurra Liguria a tema natalizio, ho voluto anche questa volta partecipare con alcune mie poesie.

Scrivere poesie è una vera passione: in passato ho scritto poesie anche con argomenti e stilli differenti. Nel febbraio 2018, per esempio, ho partecipato per la prima volta a un concorso di poesia letteraria dal tema l’amore e il carnevale; nell’aprile del 2018 ho preso parte al concorso letterario “Azzurra Liguria” con una poesia dedicata ad Euroflora e sempre nel 2018, a dicembre, ho vinto il premio speciale con la poesia “Arriva Babbo Natale”».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, non solo per conoscere

nuovi profili culturali, ma anche per condividere insieme un momento gioioso.