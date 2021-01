“Pirati da salotto”: tour umoristico live a domicilio dal Politeama Genovese

Genova. Venerdì 29 gennaio alle ore 21 dal Politeama Genovese i Pirati dei Caruggi tornano in scena con il tecnologico evento “Pirati da salotto”, un’occasione unica per trasformare la casa in un teatro e assistere allo spettacolo da dovunque si voglia.

I quattro alfieri della scortesia ligure si adeguano ai tempi che corrono e, fedeli al dogma che i migliori viaggi si fanno da fermi, sfruttano le possibilità multimediali proponendo il loro tour umoristico a domicilio con nuovi sketch e personaggi insieme ad alcuni classici dello scorrettissimo repertorio.

La visione è acquistabile come “Evento Facebook Live” e accessibile tramite il sito web del teatro e le pagine Facebook di Politeama Genovese e Pirati dei Caruggi. Le prevendite online sono aperte al prezzo di € 16,99. Si potrà assistere allo spettacolo su tutti i dispositivi (smartphone, tablet, computer, smart tv).