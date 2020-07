Pippo Lamberti in “Pessimismo e Fastidio – Maledetta Musica”

Genova. Trentacinque anni di carriera, una vita vissuta al ritmo di battute da cabaret, tra pianoforte, testi e prestigiose collaborazioni, Fabrizio “Pippo” Lamberti esordisce da solista in “Pessimismo e Fastidio – Maledetta Musica” a coronamento dello straordinario successo ottenuto nel suo ricchissimo curriculum artistico. Uno show autentico, dinamico, ricco di immagini e note in scena per Palco sul Mare Festival, giovedì 30 luglio alle 22 in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova.

Musicista, attore e autore comico, Lamberti in questo spettacolo fa respirare in piena autonomia la qualità della sua musica composta per Cinema e Tv, allontanandola per una sera dal luccicante mondo dello spettacolo e reinterpretandola in chiave personale, dietro un tappeto di immagini in movimento che si fondono in sincrono al ritmo delle parole e dei brani musicali. In “Pessimismo e Fastidio” c’è tutto. Non un semplice show, ma un concerto-racconto a metà strada tra recitazione e canzone, comicità e musica. Sul palcoscenico solo l’artista e il pianoforte a raccontare aneddoti, ricordare i tempi passati e non mancherà un omaggio al padre Dani, arrangiatore e musicista che gli ha regalato ritmi e suoni, oltre che a uno sguardo aperto, ottimista e generoso sul mondo creativo scelto da entrambi.

Dalle emozioni all’ironia, il musicista genovese ripercorre le tappe di una carriera al fianco di artisti del calibro di Roberto Vecchioni, Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi, Eros Ramazzotti, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Gregory Darling, e tra un brano e l’altro rivela i retroscena di questo mondo “abbagliante” vissuto come direttore musicale. E poi spazio agli anni di lavoro con i Cavalli Marci, gruppo comico, di cui è stato attore e direttore, fondato con Claudio Nocera e noti al grande pubblico per quel loro stile veloce, cinico e irresistibile. E poi ancora colpi di scena e un alter ego in versione giuridica!

Una grande prova d’attore per Lamberti che, tra una risata e l’altra, accompagna riflessioni e considerazioni sulle scelte, le opportunità che il mestiere dell’artista si porta in dote. Situazioni imbarazzanti e grottesche realmente vissute sul palco e nel backstage, con un unico intento: ridere insieme!

