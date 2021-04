“Pino Racconta”: a Santa Margherita Ligure spettacolo online di Pino Petruzzelli

Genova. Prosegue giovedì 8 aprile, sempre a partire dalle ore 21, #livesanta on air, rassegna di spettacoli offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure, che si possono seguire direttamente on line, attraverso i canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.

Dopo il debutto della rassegna, avvenuto lunedì 5 aprile, che ha avuto per protagonista Beppe Gambetta con la sua chitarra, scocca questa volta l’ora del teatro, grazie a Pino Petruzzelli, che presenterà il video “Pino Racconta”.

Petruzzelli, che già da diversi anni, in estate, con il Teatro Ipotesi, porta a Santa Margherita Ligure “Tigullio a Teatro”, racconterà in questo caso al proprio pubblico i nuovi progetti teatrali in fase di creazione. Nonostante il periodo difficile che si

sta attraversando in questo momento, l’arte continua ad avere e a donare forza.

I nuovi spettacoli a cui Pino Petruzzelli sta lavorando sono “Vita nei boschi”, liberamente ispirato al libro “Walden” ovvero “Vita nei boschi” di Henry D. Thoreau e “Bacci Musso u cunta l’inferno”, che parte da alcuni scritti antichissimi, che sembrerebbero mettere in discussione la paternità dell’Inferno dantesco.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi che vengono trasmessi nell’arco di tutto il mese di aprile.