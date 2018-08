PIIGS – Ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l\'austerity

Genova. Piigs ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity è il documentario in proiezione il 16 maggio alla Sala Sivori di Genova. Serata speciale alla presenza del regista e dei professori Enrico Musso e Luca Beltrametti. L’evento è in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Economia. Inizio alle 21.15.

Costo intero: 7 euro

Ridotto studenti universitari, Many Movies Campus: 4 euro

Un viaggio affascinante e rivoluzionario nel cuore della tragica crisi europea.

Un’immersione senza precedenti e senza censure nei dogmi dell’austerity.

È vero che nell’Eurozona non c’è alternativa all’austerity, al Fiscal Compact, al pareggio di bilancio, ai tagli alla spesa sociale?

Il documentario racconta anche le dirette conseguenze dell’austerity a Roma, concentrandosi sulla storia della sopravvivenza di una Cooperativa sociale che assiste disabili e persone svantaggiate.

Dintorni di Roma, oggi. Claudia sta provando a salvare la Cooperativa “Il Pungiglione” dal fallimento. “Il Pungiglione” ha un credito di un milione di euro dal comune e dalla regione e rischia di chiudere per sempre: 100 dipendenti perderanno il lavoro e 150 disabili rimarranno senza assistenza. È una bomba sociale a orologeria.

