A piedi sul Monte Gazzo in notturna con gli Amici del Chiaravagna

Genova. Ormai è un appuntamento tradizionale la camminata al Monte Gazzo organizzata dall’Associazione Amici del Chiaravagna. Anche quest’anno si svolge nella notte del 5 gennaio, con partenza alle 20,30 (puntuali) da piazza Baracca.

A destinazione, sarà offerto vin brulè e tè caldo a tutti i partecipanti e seguirà l’ormai tradizionale gioco dello scambio casuale di doni (questo prevede che ogni partecipante porti con sé un piccolo dono, meglio se autocostruito, di valore non superiore ai 5 euro).

Ognuno deve portare con sé una torcia elettrica per illuminare il cammino.

Per chi ne avrà piacere, la serata si chiuderà con la celebrazione della Santa Messa per l’Epifania.

Il rientro è previsto con mezzi propri e comunque in autonomia.

In caso di maltempo l’escursione verrà annullata e ci si incontrerà direttamente al santuario dotati di mezzi propri.

In caso di allerta meteo arancione o rossa l’iniziativa verrà annullata.