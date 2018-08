Il pianoforte di Pollini suona al Carlo Felice

Genova. Una carriera inestimabile, un nome sempre applauditissimo dal pubblico. Maurizio Pollini, da oltre quarant’anni protagonista su tutte le maggiori scene musicali d’Europa, America e Giappone, sale sul palco del Teatro Carlo Felice per un’esibizione al pianoforte di pura emozione.

Repertorio estesissimo, a Genova il programma sarà così composto: Arnold Schönberg (Sei Piccoli pezzi op. 19), Fryderyk Chopin (2 Notturni op. 27, Ballata n. 4 in fa minore op. 52, Berceuse in re bemolle maggiore op. 57, Scherzo in si minore op. 20 n. 1), Claude Debussy (Préludes (II Libro).

Pollini suonerà lunedì 7 novembre, alle 21.00.

Biglietti da 41,60 euro.