Il piano del giovanissimo Malofeev suona al Carlo Felice

Genova. Una delle maggiori rivelazioni degli ultimi anni, Alexander Malofeev è nato nel 2001 a Mosca, dove studia pianoforte all’Istituto per giovani musicisti Gnessin con Elena Berezkina.

Malofeev ha ottenuto importanti riconoscimenti in diversi concorsi, sia in Russia sia a livello internazionale, tra cui il Grand Prix e il Premio speciale alla nona edizione del Concorso Internazionale per giovani pianisti Sergej Rachmaninov, il Gran Prix al Concorso Internazionale Music Diamond di Mosca e il Gran Prix al Concorso Internazionale Mozart Wunderkind in Austria. Nonostante l’età ha già tenuto recital nei grandi centri internazionali della musica assieme alle orchestre e ai direttori più famosi, fra i quali l’Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo e l’Orchestra Filarmonica della Scala sotto la direzione di Valery Gergiev.

Inizio alle 21, biglietti da 26,50 euro.