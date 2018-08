Perlasca, la storia di un eroe inconsapevole

Genova. La storia di Giorgio Perlasca tanto surreale quanto verissima, è quella di un eroe “inconsapevole”. Il suo gesto, fatto con spontaneità, quasi banale, (La banalità del bene è il libro in cui Enrico Deaglio racconta la vicenda) è un emblema universale della natura umana: le nostre scelte raccontano chi siamo. Ed è per questo che la sua storia va conosciuta e trasmessa alle generazioni più giovani.

Scritto e recitato da Alessandro Albertin, lo spettacolo, composto da decine di personaggi, narra di un commerciante comasco di carni, di trentaquattro anni, ricercato dalle SS come tutti coloro che hanno rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Si trova a Budapest nel 1944. Fingendosi ambasciatore spagnolo, riesce, rischiando la vita, a salvare più di cinquemila ebrei. Poi torna in Italia e continua la sua vita di sempre, senza parlare con nessuno della sua vicenda. Solo nel 1988 qualcuno lo scoprirà e il mondo verrà a conoscenza della sua impresa.

Nessun riflettore si è mai acceso su questa storia, né Giorgio Perlasca ha mai pensato di essere un eroe. La ragione di tutto questo non sta nel suo atto eroico, ma nel modo in cui egli l’ha sempre inteso: come un gesto della vita quotidiana.

Inizio alle 20.30, biglietti da 17 euro.