Peglinbau, week end “da cani”

Genova. Torna a Pegli la kermesse dedicata al migliore amico dell’uomo, Peglinbau. Sabato 18 aprile alle 14.30 in largo Calasetta sfilata di cani fantasia e di razza votati dai bambini (iscrizioni sul posto). A seguire merenda e omaggi offerti dagli sponsor e dai negozi Civ per tutti i partecipanti.

Domenica dalle 10 alle 19 dimostrazioni di soccorso in acqua, obbedienza individuale e in team, ricerca persone disperse, clicker training e la sua applicazione per i cani da disabili, agility e tante altre iniziative.

Saranno presenti anche tanti cani da adottare.