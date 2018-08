Pegli: full immersion sui Beatles

Genova. Il 24 e il 25 luglio gli appassionati dei Fab Four si ritroveranno a Pegli per la Beatles Fest: concerti, conferenze e mostre dedicati ai “ragazzi di Liverpool”, ma non solo, venerdì alle 21.30 nell’arena degli Artisti spazio a due band storiche del prog italiano anni Sessanta: le Orme e i Delirium. Sabato alle 21.30 concerto dei Beatbox, gruppo che è più di un tributo, per la maniacale cura con cui si propongono sul palco: dagli abiti agli strumenti d’epoca, sino a una costruzione “storica” anche attraverso i video dell’epopea beatlesiana (ore 21.30). L’esibizione dei Beatbox è preceduta alle 19 dalla performance dei Debitols ai Giardini Peragallo.Dopo lo show spettacolo pirotecnico a tempo di musiche dei Beatles.

Dalle 15 sul lungomare foto e rarità dell’epoca con un mercatino vintage, vinili, memorabilia e stand gastronomici.