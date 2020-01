\"Peace & Love\", i Bruciabaracche tornano al Politeama Genovese con un nuovo ed esilarante show sull\'amore

Genova. A pochi istanti da San Valentino, anche i Bruciabaracche si cimentano, a modo loro, con l’amore. Mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio (ore 21) al Politeama Genovese (via Bacigalupo 2) va in scena “Bruciabaracche Peace & Love”, nuovo ed esilarante show del collettivo comico composto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele “Gabry Gabra” Ronchetti. Ancora disponibili biglietti per entrambe le repliche.

Dopo i sold out registrati con “Avanzi di Natale”, i Bruciabaracche tornano al Politeama Genovese mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio con uno spettacolo nuovo e irriverente. « In “Peace & Love” affrontiamo l’amore non solo come sentimento fra due persone, ma anche come emozione universale – svela Enzo Paci – che ci riporta immediatamente alle atmosfere di Woodstock e della cultura hippie». Uno spettacolo di pace e amore o, come spesso accade, i Bruciabaracche finiscono per mettere scanzonatamente alla berlina anche questi nobili sentimenti? «Raccontiamo “l’amore al tempo dei Bruciabaracche” – scherza Paci – anche perché i figli dei fiori sono ormai padri e, di conseguenza, “nonni” dei fiori. Per pace e amore si intende spesso nostalgia o pace dei sensi e, a poche ore dalla festa degli innamorati, ci divertiamo a portarli in scena raccontandoli in modo dissacrante e irriverente». Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Carlini, Daniele Raco e Daniele “Gabry Gabra” Ronchetti, seguiti sul piano organizzativo da Arianna Traverso e su quello autoriale da Graziano Cutrona, tornano così sul palco del Politeama Genovese, in una sfacciata jam sassion della risata che, negli ultimi dodici spettacoli nel teatro di via Bacigalupo, ha sempre registrato il tutto esaurito. «Alcune indiscrezioni? – aggiunge Enzo Paci – Andremo in scena nel periodo post Festival di Sanremo e noi, da veri “tifosi ultrà” della manifestazione, stiamo preparando un omaggio alle canzoni più belle cantante al Teatro Ariston. Non mancano le sorprese: per la prima volta introduciamo la “Kiss Cam”, la telecamera tipica degli stadi americani che proietta sul palco il bacio tra alcuni presenti in sala».

“Bruciabaracche Peace & Love” va in scena mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio alle ore 21. Biglietti da 25€ disponibili in biglietteria al Politeama Genovese, allo 0108393589 e sui circuiti TicketOne e Happy Ticket.