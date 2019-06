Il Peace And Love Concert 2019 è una Produzione Musicò Performing Arts, un evento che nasce da un’idea di Alessandro Melizzi, che con il racconto scritto da Tiziana Baggetta vede protagonista la Musica di due Festival che hanno lasciato un segno indelebile nella storia: stiamo parlando del Festival di Woodstock ’69 e quello dell’Isola di Wight ’70!

Non sarà solo Musica, ma anche Teatro; un connubio che renderà lo spettacolo interattivo ma anche scenografico: luci ad hoc, proiezioni e suggestioni.

Non mancheranno i vestiti alla moda che usavano in quegli anni: occhiali tondi, pantaloni a zampa, camicie e vestiti a fiori.

La Musica dei due Festival che ha segnato la storia del rock imperverserà nella sala e la storia di sei ragazzi che vivono in prima persona i due memorabili Festival completerà l’opera!

Tutti i brani saranno eseguiti dal vivo dagli allievi dei corsi di musica “Musicò Performing Arts”