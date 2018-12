“Pazienti: il talento dei diversi” – Mostra fotografica di Claudia Oliva

Al Polo della Fotografia presso la Biblioteca Universitaria in via Balbi 40, davanti alla stazione Principe, ospitano da giovedì 6 dicembre a giovedì 7 febbraio dalle 9 alle 19 (sabato e domenica chiuso) le fotografie di Claudia Oliva con inaugurazione il 6 dicembre alle 17:30 nel Salone delle Conferenze.

“La vita umana non è altro che un gioco della follia”: questa frase è un frammento dell’“Elogio della Follia” di Erasmo da Rotterdam e rappresenta uno spunto di riflessione su tale concetto, oggi ancora offuscato nel senso comune. Spiega la fotografa:

Ho deciso di cominciare la mia ricerca concretamente, dirigendomi in un manicomio abbandonato, dove un tempo alloggiavano i “cosiddetti pazzi”, banditi dalla società e costretti tra fredde e asettiche pareti. Tale fatiscente edificio narra una storia: ascolto e mi lascio scoprire dalle tracce. Ho davanti a me la realtà nei frammenti, nei segni incisi dai pazienti in cura presso questo luogo. Attraverso le linee, percepisco emozioni e pensieri partoriti a stento. Decido di immortalare queste “opere” inquietanti che mostrano tutto il disagio compresso tra quelle mura. Questi pezzi d’arte inconsapevole non hanno, a mio avviso, nulla ad invidiare alle opere astratte dell’arte contemporanea. Sono giochi d’impronte, pennellate di quella follia che, ritengo, animi ognuno di noi. Come sosteneva Freud, “il pazzo è un sognatore sveglio”.