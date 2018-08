Pavel Haas Quartet suona al Carlo Felice

Genova. Due violini, una viola, un violoncello. Il Pavel Haas Quartet, che prende il nome dal compositore ceco morto ad Auschwitz nel 1944, sale sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova. Oltre al Quartetto n. 2 op. 7 From the Monkey Mountains dello stesso Pavel Haas, il quartetto suonerà anche una composizione di Ludwig van Beethoven, Quartetto in mi bemolle maggiore op. 127.

Il Quartetto suona nelle sale più prestigiose. Il suo ultimo album, dedicato ai Quartetti di Smetana, ha vinto il Gramophone Award 2015 come migliore incisione di musica da camera. Nel 2010 la Fondazione Borletti-Buitoni ha attribuito al Pavel Haas Quartet lo Special Ensemble Scholarship.

Biglietti a partire da 22,50 euro, inizio alle 21.