Paul Weller in concerto a Genova

Genova. Paul Weller, storico frontman di The Jam e Style Council, sarà in concerto a Genova lunedì 11 settembre, in Piazza delle Feste al Porto Antico. Inizio alle 21. Posto unico in piedi: 35 euro più prevendita, 40 in cassa la sera del concerto.

Robin Hood, Re Artù, James Bond. Miti, leggende inglesi. Così come Paul Weller, emblema di qualità e stile, vero e proprio eroe nazionale della musica nel suo Paese ed icona internazionale di sonorità che hanno formato generazioni passate e continuano a segnare quelle presenti.

Di Paul Weller, ovvero The Modfather, è quasi impossibile riassumere la carriera, una storia che nasce come leader della band cult The Jam, prosegue con l’esperienza dei Style Council, si consolida con i tanti, bellissimi album da solista.

Finalmente in concerto nella città italiana più inglese.