Pasqua Solidale in Piazza de Ferrari – ABEO Liguria Onlus – Una Speranza di VITA

Genova. “Anche quest’anno ABEO Liguria Onlus sarà in Piazza De Ferrari dal 21 al 29 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00, per la tradizionale Raccolta Fondi Pasquale a sostegno della propria attività di Ospitalità e Sostegno ai bambini e ragazzi in cura presso il reparto di onco-ematologia del Gaslini.

Presso la Casetta di Abeo è possibile fare una donazione (minimo 10 euro), ricevendo in omaggio un bellissimo uovo di cioccolato fondente o al latte e non solo… VENITE a TROVARCI!!!

Visita il sito della manifestazione www.uovadipasquasolidaligenova.it”