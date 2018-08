Pasolini ispira Romei: al Duse Paesaggi perduti

Genova. Debutta il 27 aprile al Teatro Duse (ore 20,30) Paesaggi perduti di Marco Romei da Pier Paolo Pasolini. Unica rappresentazione.

Paesaggi perduti, prodotto dal Teatro delle Nuvole, è interpretato e diretto da Franca Fioravanti. Performing Live Bernardo Russo. Luci di Liliana Iadeluca.

Affetti privati e impegno civile nella poesia di Pasolini. Un “concerto-spettacolo” sul filo di una passione etica e sociale mai domata. La memoria come testimonianza e strumento di lettura del presente, come mezzo per portare alla luce il futuro nascosto nel nostro passato.

Biglietti a 10 euro.