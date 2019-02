Paradosso e rock al Teatro Garage con lo spettacolo “Talking about”

“Una messa a nudo delle varie sfaccettature del rapporto e della comunicazione tra le persone”. Marco Piras, regista della compagnia teatrale Chez Thèsse, descrive così “Talking about”, lo spettacolo che porterà in scena insieme ad altri artisti il 29 marzo alle ore 21 al Teatro Garage. Dopo la prima tenutasi al Teatro San Giovanni Battista del 29 dicembre eccolo quindi in replica in uno dei teatri più importanti di Genova.

Ispirato ai film di Jim Jarmush e alla musica rock questo show vede l’alternarsi di situazioni comiche, a tratti paradossali, vissute da una serie di personaggi decisamente variegata. Al centro di queste situazioni si toccheranno svariati argomenti, dalla musica alla famiglia, dall’ amore all’ incomprensione. Tutto questo accompagnato da musica rock dal vivo.

Nel cast figurano Noemi Baldini, Luca Cevasco, Federico Librera (reduci dalle riprese della serie “Game of Kings”, serie tv fantasy totalmente girata in Liguria), Antonella Oggiano (interprete de “Le recluse “, cortometraggio diretto da Gino Versetti e vincitore del Premio del Pubblico al Rivoli International Film Festival 2018), Marco Negro Coussa, Martino Crispino e Marco Piras. La parte musicale è affidata alla magia e alla sapienza di Antonello Lovecchio e Angelo Tocci.