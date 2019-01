Paolo Pecere presenta il romanzo “La vita lontana”

Venerdì 25 gennaio alle 18:30 Paolo Pecere siederà sulle poltroncine di Book Morning – Libreria degli Indipendenti in via della Maddalena 56R per raccontare il suo primo, sorprendente romanzo “La vita lontana” (LiberAria Editrice), che ripercorre gli anni della crescita e della formazione di due fratelli gemelli, Marzio e Livio, abbandonati dal padre, Elio, dopo la loro nascita, per trasferirsi in India in un monastero jainista dove diventa figura autorevole per la comunità religiosa. La madre Dora, giovane insegnante precaria, voce narrante del romanzo, cresce i gemelli completamente da sola.

Pur ispirata da ideali umanistici, in lei emerge la consapevolezza della miopia borghese che ha inquinato la sua vita, provocando continue tensioni che disperdono l’ideale della famiglia. Nel romanzo, la progressiva dislocazione geografica degli eventi traccia un percorso di emigrazione inversa, di fuga dall’Italia in crisi e di ritorno a una società simile a quella delle origini, regolata da un altro tempo.

Il passaggio dalle figure problematiche e inette della famiglia borghese – tema certo ben esplorato da tante narrazioni contemporanee – verso un mondo lontano non è più miraggio esotico e ideale ma realtà, il cui impatto è in definitiva salutare. In un testo dominato da una voce intelligente e spesso distaccata dal corpo e dai sentimenti per un meccanismo di difesa, “La vita lontana” procede per spezzoni che restituiscono la disintegrazione della famiglia occidentale senza mai giudicare. Stando dalla parte della speranza. Come una ginnastica danzata, la narrazione scorre dentro una sinfonia, che Paolo Pecere dimostra di saper condurre con consapevole padronanza linguistica.

Di notte si rivelavano le mie doti telepatiche. Vedevo i loro sogni. Aprivo gli occhi poco prima che si svegliassero. Rimuginavo su dettagli apparentemente irrilevanti. Cantavo a memoria ninne nanne venute da chissà dove. Mi trovavo in una penombra poetica, in una vita lontana.

Paolo Pecere è ricercatore universitario di Storia della filosofia. Scrive di filosofia, letteratura e viaggi su riviste e blog tra cui “Internazionale”, “Il Tascabile – Treccani” e “minimaetmoralia”, e ha collaborato con RAI Filosofia. Suoi racconti sono comparsi su “nazioneindiana” e “Nuovi argomenti”. Questo è il suo primo romanzo.