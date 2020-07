Paola Atzeni e Alberto Fortis al Porto Antico di Genova

Un concerto sulle note dei più grandi successi del cantautorato genovese da Fossati a De André passando per Bruno Lauzi, un viaggio nella storia musicale e culturale di quei capolavori senza tempo che hanno reso celebre la scuola genovese, impreziositi dalla voce armonica e intensa di Paola Atzeni che porterà in scena in Piazza delle Feste al porto antico, il live: “La musica che gira intorno”, quinta tappa della 25ma edizione di Palco sul Mare Festival, venerdì 31 luglio con doppio alle ore 19:30 e alle 22:00.

Musicista, cantante e flautista cagliaritana, Paola Atzeni negli anni ha instaurato uno stretto legame con la città di Genova, tanto da renderla genovese d’adozione. Un’interprete di classe che si è imposta all’attenzione del pubblico grazie a una solida carriera costruita a suon di concerti dal vivo e prestigiose collaborazioni con artisti famosi come Eros Ramazzotti. Grazie alla sua splendida voce e alla presenza scenica, riesce a rivisitare con autorevolezza assoluta brani che nell’immaginario collettivo portano il marchio indelebile di interpreti sacri della musica italiana.

Un’atmosfera unica che farà da sfondo alle note cantautorali della talentuosa musicista che per l’occasione dividerà il palco con lo special guest Alberto Fortis, un artista che ha dedicato una vita alla musica, una star degli anni ’80 che ha portato la canzone d’autore ancora di più nel cuore del pop italiano e che quest’anno festeggia quaranta anni di carriera.

Un momento unico suggellato dalle parole della flautista cagliaritana che afferma: “Appena arriverà Alberto, il mio palco diventerà il suo, perché un artista come lui merita un passo indietro”.

Sul palco insieme a Paola Atzeni ci sarà una super band che coniuga esperienza e grande cultura musicale, composta da Francesco Bellia, ex New Trolls al basso; Fabio Moresco batterista del Banco Del Mutuo Soccorso; Luca Borriello alla chitarra elettrica, Ros Cazzaniga chitarra e cori. Un trait d’union che darà vita a interpretazioni originali dei classici in un mix tra tradizione e innovazione. Ad impreziosire la serata, grande opening con il cantautore genovese Beppe Mistretta accompagnato da Gianluca Masala alle tastiere, Stefano Cavallo al basso e Luciano Ventriglia alla batteria.

Un live dal sound coinvolgente in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili, un’unione evocativa e ricca di contenuti culturali che farà da cornice ad uno “spettacolo” di emozioni.

