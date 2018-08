Palconudo Live – Rock acustico tra il mare e le stelle

Live acustico della band genovese Palconudo al Porto Antico, in piazzale Porta del Molo, di fronte a Porta Siberia.

La band genovese, attiva dal 2001, si esibirà proponendo brani classici del suo repertorio ma anche alcuni inediti inclusi nel nuovo album “Voli essenziali”, registrato presso l’El Fish Recording Studio di Genova da Emanuele Cioncoloni, e che vedrà la luce il prossimo autunno.

Un concerto all’aperto, sotto le stelle, tra rock e cantautorato. Brani melodici, intensi, di una band che in quasi 20 anni di carriera ha raggiunto traguardi importanti, come vincere il prestigioso concorso nazionale Rock Targato Italia. Assolutamente da non perdere!