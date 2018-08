Palazzo Ducale, Vecchioni, UniverCity e riforma protestante negli eventi della settimana

Genova. Sono moltissimi gli eventi in calendario questa settimana a Palazzo Ducale di Genova. Spicca, il 18 maggio alle 21, nella Sala del Maggior Consiglio “Protesta, politica, grandi sogni. E la musica esplose sulle barricate”, Renato Tortarolo dialoga con Roberto Vecchioni nell’ultimo appuntamento con il ciclo It’s Only Rock’n’roll. Volti e canzoni che ci hanno cambiato la vita. Ingresso libero, ma su prenotazione.

Il 19 maggio alle 17, nella sala del Minor consiglio “Tra Riforma e rivoluzione” con Paolo Ricca. In occasione dei 500 anni dalla Riforma protestante, Paolo Ricca riflette sui legami tra la Riforma religiosa e le rivoluzioni politiche dell’epoca.

Il 20 e 21 maggio nella sala del Maggior Consiglio, UniverCity 2017, Festival di Arte, musica, scienza, teatro. Due giorni di incontri, spettacoli, workshop e concerti organizzati dall’Università degli Studi di Genova a Palazzo Ducale, piazza De Ferrari e Palazzo della Borsa. Tra gli ospiti: Pfm, Flavio Caroli, Gad Lerner, Luca Bizzarri, Giuseppe Tornatore, Piergiorgio Odifreddi, Roberto Battiston.

Altri eventi in programma il 18 maggio, ma alle 17: nella sala del Maggior Consiglio “Ripensare la città contemporanea“, ultimo appuntamento con il ciclo Genova nel Novecento, un secolo di trasformazioni, con Lorenzo Delfino e Matteo Rossi.

Il 20 maggio alle 10, nell’ambito di UniverCity, nella sala del Minor Consiglio “Il centro storico e la città, verso un progetto strategico“, partecipano Franca Balletti, Luca Borzani, Patrizia Gabellini, Stefano Storchi.

Sempre il 20 maggio, ma alle 16, nello spazio didattico “Come Modì”: carta da pacco, pastello nero a olio, terre naturali e colla vinilica sono gli strumenti per l’elaborazione di un ritratto, proprio come Modì. Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni, su prenotazione a biglietteria@palazzoducale.genova.it.