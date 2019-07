Camogli. Vibrando con le stelle – Suoni in cammino è un festival di musica tra antico e contemporaneo attraverso una notte di fine estate, a cui si partecipa per due giorni, compresa la notte, itinerando nel Parco di Portofino da sabato 7 a domenica 8 settembre 2019.

Un’occasione per unire il piacere di camminare per i sentieri del Parco Regionale di Portofino con quello di ascoltare concerti di musica colta contemporanea e antica ambientati nei luoghi più suggestivi del Parco.

San Rocco di Camogli, suoni in cammino, paint sound meditation Leela Monica Corino

Il programma del Festival “Suoni in Cammino” prevede due appuntamenti di Paint Sound Meditation condotti da me e Raffaello Cavaggioni :

VIBRANDO CON LE STELLE

(Majid R. Cavaggioni e Leela M. Corino)

Paint Sound Meditation

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 ore 22:00 – 23:00.

IL SOLE SEI TU – PRATICA DI RISVEGLIO

(Leela M. Corino e Majid R. Cavaggioni)

Pratica di yoga e respirazione accompagnata da suoni

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 ore 09:00 – 10:00

Esperienze pratiche di connessione tra cielo e terra.

Voce e immaginazione attiva per sentire le nostre radici e crescere fino al cielo come l’albero della vita, immagine primordiale che permette di portare i nostri migliori intenti e desideri nell’universo.

Semplici movimenti per sciogliere il corpo e aprirsi all’universo ricevendo il vibrante sostegno della luce delle stelle; fluido respiro accompagnato da visualizzazione dei colori, bagno di suoni con campane tibetane, gong ed handpan per il riequilibrio e l’armonizzazione, il piacere del lasciar andare.

Un’esperienza che ci consentirà di ascoltare la voce del tutto e del suo esprimersi attraverso il corpo, favorendo l’unione di noi stessi con l’universo vivente e il divino.

Programma completo

https://suonincammino.weebly.com/il-programma.html.

I biglietti sono acquistabili in prevendita online al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-suoni-in-cammino-60620884698.

Info e contatti

suonincammino@gmail.com