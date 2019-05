“Paesaggi interiori” – Mostra d’arte contemporanea nativa nordamericana

La mostra “Paesaggi interiori / Landscapes from within” è un forte richiamo alla sempre presente questione della decolonizzazione all’interno delle istituzioni artistiche e mette in moto una riflessione relativa agli stati d’animo individuali su queste tematiche di carattere nazionale e sociale. Nonostante Cristoforo Colombo non si sia mai insediato o abbia conquistato il Nord America la sua influenza intergenerazionale sul genocidio degli indigeni ha tormentato le popolazioni native per secoli e profonde tracce cariche di sentimenti razziali sono ancora oggi percepibili.

Il tema della mostra viene ulteriormente esplorato dall’uso dei Totem Talks, una modalità contemporanea di interazione introspettiva e dialogica per i visitatori di ogni età che sono invitati ad esprimere i loro sentimenti ed emozioni partecipando attivamente all’esposizione. Incorporate nell’esposizione sono le risposte degli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e del Dipartimento di Lingue e Culture moderne dell’Università di Genova, che sono stati invitati a esprimere le loro opinioni sui temi che sono sollevati dagli artisti.

Il Soul Center for the Arts si occupa di dare spazio ai lavori e alle vite di artisti indigeni contemporanei. Questo centro permette l’organizzazione di laboratori al fine di incoraggiare artisti nativi dell’emisfero occidentale, aspiranti ed emergenti, alla ricerca di palinsesti artistici internazionali. Per secoli le popolazioni indigene dell’emisfero occidentale sono state mal rappresentate nella scena artistica, nonostante ciò il desiderio di comprendere le forme d’arte uniche degli indigeni è rimasto e continua a crescere a dispetto del tempo. Grazie ad una collaborazione triennale con il Castello D’Albertis il Soul Center for the Arts è una piattaforma per il libero pensiero e l’opportunità per un dialogo interculturale.