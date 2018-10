OVERSIZE | Winter Opening

New Season, New Format, New home. Questo è l’inizio di una nuova esaltante avventura. In una nuova casa, con stimoli differenti e la voglia di divertire e sorprendere ancora. Ci rinnoviamo dopo 4 lunghe stagioni che ci hanno dato la misura di cosa OVERSIZE voglia rappresentare e cosa i nostri seguaci aspettino da noi. Il Tao Disco Club, di cui abbiamo già qualche dolce ricordo, sarà il fulcro del nostro lavoro dal 5 ottobre con un nuovo format, date più mirate, più decise, di importanza equa, alla consueta ricerca del meglio che la musica elettronica internazionale e nostrana possano offrire. Una scelta coraggiosa, non priva di ostacoli e punti di domanda, ma la nostra missione musicale in città è giunta ad un nuovo significativo step, battezzato con le certezze, i nostri resident che taglieranno il nastro del nuovo tempio di Oversize con la solita classe.

Pierka & Erman, per cominciare con il piede giusto e festeggiare le nostre prime 5 candeline insieme!

#oversizeit #newhome #5thseason

