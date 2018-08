OVERSIZE | Bruno Bolla & Stefano D\'Andrea

“… 30 anni fa’ la formazione musicale non passava certo da Youtube o Wikipedia, tutto era molto più complicato e faticoso ma questa ricerca ha cementato una passione durata nel tempo. Questa e’ la storia di un dj che ha usato sempre l’arma dell’emozione e del sentimento, sfuggendo ai cliche’ tradizionali ma anzi attaccandoli con una revisione personale dell’essere dj, senza compromessi, prendendo il proprio pubblico prima con il cuore e poi con il sano spirito del ballo..”.

Bruno Bolla sin dai primi anni ’80 trascorre la sua vita in trasferta tra Milano e Manchester, gustandosi gli original rave parties e i migliori club dell’epoca, veri prototipi di circoli-centri sociali che ospitavano avanguardie musicali. Consolidandosi uno dei top DJ della scena Acid-House, si merita residenze in storici locali come Kamakama, Fitzcarraldo, Matmos e lo vedono protagonista di molte radio del tempo..

I suoi viaggi tra elettronica sperimentale, le sue selezioni trasversali e innovative lo nominano ” catalizzatore sonoro multigeneri”.

Insieme a Bolla, un altro tra i più talentuosi produttori e DJ della scena musicale underground italiana: Stefano d’Andrea.

Affiancati dagli storici Dj David Morales, Frankie Knuckles, Little Luis Vega, Ricky Montanari, diventano i DJ Illuminati che resero leggendarie e intramontabili le magiche serate della Versilia per più di 10 anni. Questo Venerdì saranno la storia, l’esperienza e la grandezza a rendere omaggio alla Musica!