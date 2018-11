ourport – Mostra fotografica di Michela Canalis al Galata

Dopo l’esposizione alla terza edizione della Naples Shipping Week dedicata quest’anno a Genova e al suo porto sbarca al Galata Museo del Mare la mostra fotografica digitale di Michela Canalis “#ourport”. Dall’8 al 18 novembre all’entrata del museo, sullo schermo posizionato tra le due porte d’ingresso, ad accogliere il visitatore un nuovo punto di vista sul porto e la città di Genova, uno storytelling emozionale visto con gli occhi femminili di chi ricerca dettagli significativi e inconsueti.

Una 24 ore che mette in evidenza alcuni momenti della giornata lavorativa tipo in porto a Genova. Una passione, quella per il mare, che si esprime attraverso queste foto che mai come in questo momento vogliono comunicare speranza e rinascita per Genova. All’inaugurazione oltre a Michela Canalis saranno presenti Nicoletta Viziano Presidente Mu.MA, Anna Dentoni Segretario Generale Associazione Promotori, Maurizio Daccà Vice Presidente Associazione Promotori Musei del Mare e alcuni “iger” genovesi.

Classe 1976, mamma, nata nell’entroterra di Finale Ligure, Michela Canalis è sempre alla ricerca di un modo efficace per cogliere attimi, comincia a farlo con la pittura. Dopo la nascita dei suoi due figli la svolta verso la fotografia, scoprendo instagram che diventa la principale piattaforma di condivisione raggiungendo oltre 10mila follower. Lavora da vent’anni nel settore marittimo e decide quindi di iniziare a raccontare il tanto amato porto dandone un’immagine inedita.