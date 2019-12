Ortica Christmas Party, la serata varietà per iniziare il nuovo anno all’insegna del teatro e dell’allegria

Genova. A Natale siamo tutti più buoni, certo, ma non solo: a Natale si ride e ci si diverte, facendo cultura e teatro. Con questo spirito anche quest’anno al Teatro dell’Ortica, in via Allende 48, nel cuore della Val Bisagno, andrà in scena la festa di fine anno, ovvero l’Ortica Christmas Party.

Una serata-varietà che vedrà alternarsi sul palco artisti e musicisti per chiudere in bellezza questo 2019: tra gli altri vedremo Marco Tulipano, il teatro dialettale dei Rattellanti e di Gianni Vindini e Marina Carpi, i ragazzi del Teatrino di Bisanzio, Giarcarlo Mariottini, oltre ad altri amici del Teatro dell’Ortica.

Durante la serata buffet freddo e spazio per il classico brindisi, che arriva a metà della stagione “Fuori Centro”, e che nei prossimi mesi continuerà a riempire i fine settimana, e non solo, di spettacoli per tutti, grandi e piccini.

E per chiudere la serata si balla tutti insieme con la musica di PapaUka DJ. Insomma, un appuntamento imperdibile che saprà regalare risate e serenità, per prepararci alle feste, certo, ma anche al 2020 oramai alle porte. Per la serata è necessaria la prenotazione che può essere effettuata telefonando alla segreteria del Teatro dell’Ortica entro la giornata di giovedì 19 al numero 0108380120.