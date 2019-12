Ortica Christmas Party, la festa di Natale sul palco del Teatro dell’Ortica

Genova. Sabato 21 dicembre, dalle 20.30, torna il tradizionale appuntamento con l’Ortica Christmas Party, il varietà natalizio del Teatro dell’Ortica, una cena-spettacolo con ospiti a sorpresa tra musica, teatro e cabaret.

Una carrellata di piccoli assaggi dagli spettacoli degli artisti del Teatro dell’Ortica, ma non solo, per passare una serata tra risate, cultura teatrale e impegno civile, tutti ingredienti della compagnia.

Per questo festa è obbligatoria la prenotazione: c’è tempo fino a giovedì 19. Non attardatevi che poi non c’è più posto!