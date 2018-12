Ortica Christmas Party, la cena-spettacolo con tutti gli amici del teatro

Genova. Natale si avvicina e anche il Teatro dell’Ortica si addobba a festa per il tradizionale appuntamento con l’Ortica Christmas Party. Scoppiettante serata collettiva all’insegna della pura comicità, fra teatro brillante e cabaret, insieme a Carlo Denei, Rino Giannini, Gino Versetti e Alessandro Mancuso, Marco Tulipano, Raffaele Casagrande, con ospitate a sorpresa degli attori del Teatro dell’Ortica e un finale pirotecnico con l’irresistibile PapaUca DJ.

Un modo anche per chiudere in allegria un anno, il 2018, pieno di soddisfazioni per il Teatro dell’Ortica, due stagioni, quella terminata del 2017/2018 e quella in corso, che stanno confermando l’importanza del teatro sociale, vedi il successo del recentissimo “Ring”, e della presenza sul territorio “fuori dal centro”, come testimoniano le tante presenze, in crescita, per gli spettacoli dedicati ai più piccoli. Una festa che chiude un anno importante, ma ne apre uno ancora più interessante, se possibile, con tante sorprese in arrivo.

La cena-spettacolo sarà presentata da Mirco Bonomi, patron del teatro che da oltre vent’anni è punto di riferimento culturale del quartiere di Molassana. Tra monologhi, sketch e intermezzi di tango, una serata per ridere, festeggiare, fare gli auguri agli amici dell’Ortica, abbandonarsi a balli sfrenati dopo il brindisi e dare il proprio contributo alle attività sociali del Teatro, a cui sarà interamente destinato l’incasso.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 dicembre

tel. 010 8380120 (dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 13.00)

e-mail: organizzazione@teatrortica.it

Spettacolo fuori abbonamento