Genova. Il 14 giugno 2018 a Genova, presso la Sala consiliare di Palazzo Doria Spinola di largo Eros Lanfranco, alle ore 17.00 sarà presentata la ricerca confluita nel volume “Operai, fabbrica, Resistenza. Conflitto e potere nel triangolo industriale (1943-1945)”, pubblicato dall’editore Ediesse negli Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio.

Il volume, promosso dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, curato da Claudio Dellavalle e realizzato dagli Istituti storici della Resistenza di Genova, Sesto San Giovanni e Torino, presenta i saggi di Paolo Battifora, Claudio Dellavalle e Cristian Pecchenino, Luigi Borgomaneri concernenti, rispettivamente, gli scioperi, il ruolo svolto dalla classe operaia e l’apporto da essa fornito alla lotta resistenziale a Genova e in Liguria, a Torino e in Piemonte, a Milano e in Lombardia.

Il volume, corredato di bibliografia e indice dei nomi, è completato dalla Banca dati sugli scioperi degli anni 1943-1944-1945 – consultabile on line alla pagina www.cronologiascioperi1943-1945.it e sul sito dell’Istituto (www.ilsrec.it) – che presenta la cronologia delle agitazioni operaie di Liguria, Lombardia, Piemonte – città per città e fabbrica per fabbrica – secondo una griglia che consente di ottenere, oltre alle indicazioni temporali e geografiche, informazioni (ove possibile) sulla durata di ogni sciopero, numero di partecipanti, motivazioni, eventuali arresti, annotazioni varie e riferimenti alle fonti documentarie.

Dopo i saluti di Giacomo Ronzitti, presidente dell’ILSREC “Raimondo Ricci”, Ivano Bosco a nome delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, Massimo Bisca, presidente del Comitato provinciale Anpi di Genova e Laura Repetto, in rappresentanza del Sindaco della Città Metropolitana di Genova, e l’introduzione di Maria Elisabetta Tonizzi, vice presidente dell’ILSREC “Raimondo Ricci” e storica dell’Università degli studi Genova, l’incontro prevede le relazioni di Claudio Dellavalle, presidente dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e curatore dell’opera, e di Paolo Battifora, coordinatore del Comitato scientifico dell’ILSREC “Raimondo Ricci” e autore dei testi inerenti la realtà genovese e ligure.