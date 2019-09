Opening Party al Cezanne Disco

Venerdì 13 settembre 2019, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010 541607, www.cezannedisco.it) si tiene la grande festa di apertura della nuova stagione, che dopo la pausa estiva torna alla normale programmazione del venerdì con doppia pista disco e latina.

«Dopo il grande successo delle passate stagioni, riapriamo le porte del Cezanne per un nuovo anno ricco di divertimento e musica – dichiara Beppe Cantatore, direttore del Cezanne Disco di via Cecchi – Come sempre, manteniamo la formula vincente del venerdì con doppia pista commerciale e caraibica, per coinvolgere sempre di più il nostro pubblico e ampliare l’offerta musicale. E per chi vuole farci compagnia anche a cena, il nostro apericena a buffet è sempre aperto dalle 20.30. La nuova stagione sarà ricca di sorprese e straordinari ospiti alla console e in pista».

La festa di inaugurazione vedrà la partecipazione di dj Giulio Allerino e dj Fabrizio Cignetti alla console commerciale, che faranno ballare e scatenare il pubblico con le intramontabili hit del passato e i recenti successi dell’estate. Nella sala latina, torna l’appuntamento con il ballerino e maestro Raul Hernandez e tutto il suo team, per garantire una serata latina indimenticabile.

Inoltre, dalle 20.30 alle 22.30 c’è la possibilità di cenare al ricco buffet del Cezanne al costo di 12 euro (compresi ingresso alla serata e consumazione). Dalle 22.30 inizia la doppia serata commerciale e latina, con ingresso con consumazione a 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.