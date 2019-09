Opena day dei corsi del Caribe Club alla Commenda di Prè

Sabato 21 settembre, dalle 16 alle 20, nei pressi della Commenda di Prè si svolge l’Open Day dei corsi della Caribe Academy, la scuola di Corso Italia che da anni è simbolo della musica e della danza latina a Genova. Durante la serata, il pubblico avrà l’occasione di provare gratuitamente i corsi proposti quest’anno dal club in tre diverse location e in compagnia dei maestri del Caribe. L’evento è in collaborazione con il Comune di Genova, Civ Borgo di Prè, Civ Truogoli Santa Brigida e Commenda di Prè.

Le lezioni si svolgeranno nelle tre diverse location di Piazza Commenda, Truogoli di Santa Brigida e Piazza Sant’Elena, nel cuore del centro storico genovese, e saranno così articolate.

In Piazza della Commenda si terranno i seguenti corsi:

– Principianti caraibici con Amelia De Martis dalle 16 alle 16.30;

– Kizomba Fusion con Silvia Foschia e Mirko Davolio dalle 16.30 alle 17;

– Cubano base con Mauricio Hernandez dalle 17 alle 17.30;

– Bachata sensual con Flavio Stefani dalle 17.30 alle 18;

– Gestualità con Gloria Giordano dalle 18 alle 18.30;

– Bachata fusion con Jonathan e Ilaria dalle 18.30 alle 19;

– Salsa Portoricana con Amelia De Martis dalle 19 alle 19.30;

– Principianti caraibici con Amelia De Martis dalle 19.30 alle 20.

In Piazza dei Truogoli di Santa Brigida si terranno i seguenti corsi:

– Country principianti con Matteo Massarino dalle 16 alle 16.30;

– Lindy Hop con Davide Serini ed Erika Baruzzi dalle 16.30 alle 17;

– Coogie Woogie con Bruno Rossi dalle 17 alle 17.30;

– Corso con Riccardo della Godenza dalle 17.30 alle 18;

– Swing con Davide Serini ed Erika Baruzzi dalle 18 alle 18.30;

– Lindy Hop con Bruno Rossi dalle 18.30 alle 19;

– Country principianti con Matteo Massarino dalle 19 alle 19.30;

– Swing con Davide Serini ed Erika Baruzzi dalle 19.30 alle 20;

In Piazza Sant’Elena sono in programma le seguenti lezioni:

– Gioco bimbi con Mabel Melena dalle 16 alle 16.30;

– Corso con Riccardo della Godenza dalle 16.30 alle 17;

– Danza orientale con Cinzia Mazzarello dalle 17 alle 17.30;

– Animazione dance con Mabel Melena dalle 17.30 alle 18;

– Danza orientale con Cinzia Mazzarello dalle 18 alle 18.30;

– Corso con Riccardo della Godenza dalle 18.30 alle 19;

– Animazione dance con Mabel Melena dalle 19.30 alle 20.

La parecipazione è gratuita.

Per informazioni: 335207103