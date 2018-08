Open Genova e CNOS-FAP insieme al Salone Orientamenti con un progetto per la Scuola Digitale in Liguria

Genova. In diversi anni di attività l’Associazione Open Genova ha maturato notevole esperienza ed

un’ottima conoscenza del territorio su temi come open data e monitoraggio civico, uso critico e

consapevole dei media, arte e cultura digitale, cittadinanza digitale e molto.

Su queste basi, la scorsa primavera ha lanciato il concorso di idee Partecipa Digitale mettendo in

palio premi in denaro (frutto di una importante donazione da parte di un’azienda privata) e

tutoraggio per realizzare progetti civici in chiave digitale. In meno di 60 giorni sono arrivati 21

progetti e 230 contributi sulla piattaforma online allestita per l’occasione. I Ragazzi del CNOS sono

stati premiati per l’originalità del progetto da una giuria composta da aziende high tech genovesi,

dall’università e naturalmente da Open Genova. Con i ragazzi e con l’istituto è iniziato un percorso

che verrà presentato il 16 novembre a partire dalle 14.30 al Salone Orientamenti 2017 nell’ambito

del progetto Scuola Digitale di Regione Liguria.