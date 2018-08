Open day per famiglie alla biblioteca De Amicis

Genova. Domenica 12 aprile, a partire dalle 9.30, la biblioteca De Amicis aprirà le sue porte per il solo pubblico di bambini e famiglie, che potranno leggere e giocare in libertà negli ampi spazi affacciati sul mare del Porto Antico.

Per bambini dai 3 anni in su, alle 15.30 in sala Luzzati, Canta che ti passa: una carrellata di letture pubblicate da “Fabbrica Musicale Editore” che faranno da apertura a un pomeriggio ricco di note. Il suono delle corde della chitarra si associa alle voci dei bambini e a carta e colori, protagonisti del successivo laboratorio artistico.

Partecipazione gratuita su prenotazione telefonica ai numeri della biblioteca: 010.252237 – 010.265237.

Il servizio prestito libri sarà aperto (anche per gli adulti) sino alle 18,15.