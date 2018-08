Open day alla scuola “Liguriattori” di Sturla

Lunedì 18 e martedì 19 settembre 2017, dalle ore 20.00 alle ore 22.30, la Scuola di Recitazione e Comunicazione LiguriAttori (Piazza Sturla, 1), diretta da Federica Ruggero e Luigi Marangoni, propone due serate di presentazione pratica e gratuita del corso di Recitazione “La valigia dell’attore”. Due incontri a ingresso libero, in cui il pubblico avrà l’occasione di conoscere in modo pratico e concreto il programma didattico e i docenti responsabili, e potrà mettersi in gioco facendo una prova “sul campo” senza alcun impegno.

«Il nostro corso è aperto a tutti – spiega Federica Ruggero – e dedicato sia a chi vuole muovere i primi passi nel mondo del teatro, sia a chi vuole migliorare il contatto con se stesso e gli altri, superare la timidezza, divertirsi e mettersi in gioco». Per questo, il programma didattico del corso è articolato su 3 anni (si sceglie anno per anno se continuare) e affronta tematiche specifiche: il primo anno parte dai fondamentali e tratta il tema della relazione, il secondo della narrazione, il terzo lo studio del personaggio. Per chi ha già fatto altri corsi di recitazione è possibile anche inserirsi direttamente sui due anni avanzati previo colloqui coi docenti.

«Scegliamo con grande cura gli insegnanti dei corsi– continua la Ruggero – tutti attori e registi che hanno fatto della recitazione la loro vita ma soprattutto professionisti dotati di grande cuore e capacità di ascolto. Quello che vogliamo creare è sempre di più un centro in cui le persone possano crescere, avere la possibilità di capire come esprimersi in modo libero, conoscere persone nuove, stare bene, avere stimoli, sentirsi valorizzate e conoscere da vicino l’arte dell’attore. Negli anni si sono creati gruppi motivati sempre più numerosi, e questo ci rende molto felici».

Per partecipare alla prova pratica gratuita è obbligatoria la prenotazione mandando una mail all’indirizzo liguriattori@gmail.com oppure chiamando il numero 3703286487. I posti sono limitati.