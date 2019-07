\"One Night Latina\" al ristorante La Polveriera

Giovedì 1 agosto 2019 al Ristorante La Polveriera a Righi (Via Parco del Peralto, 30), a partire dalle 20.30, è in programma una speciale serata latina in compagnia dei ballerini e degli allievi del Caribe Club, la scuola di ballo latino di Corso Italia. La splendida location con giardino affacciato sui forti di Genova, ospiterà una ” One Night Latina” con cena a base di piatti della tradizione ligure ed emiliana e a seguire musica e balli latini fino a notte fonda con selezione musicale di dj Mauricio ” El Bimbo” Hernandez.

Info e prenotazioni: 335207103; 346 353 2153