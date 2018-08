One Dimensional Man al Crazy Bull per la rassegna \"Bangarang\"

Venerdì 5 maggio 2017, a partire dalle 22, al Crazy Bull Cafè di via Degola nuovo appuntamento della rassegna “Bangarang” che precede il festival Goa Boa, in programma la prossima estate e pronto a festeggiare i vent’anni. La serata avrà come protagonisti i One Dimensional Man, il progetto musicale noise- punk rock di Pierpaolo Capovilla, già frontman del Teatro degli Orrori.

Il gruppo, nato nel 1996 con Pierpaolo Capovilla al basso e alla voce, Massimo Sartor alla chitarra e Dario Perissutti alla batteria, deve il suo nome all’opera del filosofo francofortese Herbert Marcuse, “L’uomo a una dimensione”, in cui viene denunciata la tendenza della società occidentale ad appiattire l’essere umano alla dimensione di individuo consumatore, privandolo di sogni e aspirazioni diverse dal possesso di nuovi prodotti della società industriale. Il primo disco della band, dal titolo “One Dimensional Man”, esce nel 1997 per l’etichetta indie pisana Wide Records; nel gennaio 2000, dopo un cambio di line-up (Massimo Sartor alla chitarra viene sostituito da Giulio Ragno Favero) arriva il secondo disco “1000 Doses of Love”. Nel 2001 il gruppo pubblica il terzo album “You Kill Me”, destinato a diventare il lavoro più celebre della band. Nel marzo 2003 ha inizio un tour europeo che li porta a esibirsi a Berlino, Vienna, Lugano, Bruxelles e Amburgo. Un anno dopo esce il quarto disco “Take Me Away”, mentre nel 2010 vede la luce “The Box”, la raccolta completa dei quattro dischi rimasterizzati.

Oggi, appena concluso il tour del quarto disco del Teatro degli Orrori, i One Dimensional Man sono pronti a tornare sui palchi d’Italia per riproporre i loro successi più significativi e per presentare una decina di pezzi inediti che diverranno presto il nuovo sforzo full-lenght di una delle band più arrabbiate e violente della storia recente del rock italiano. Aftershow con Dj Tot en Tanz.

Biglietti 12 euro +dp in prevendita, 15 euro in cassa (se disponibili). Apertura porte ore 20, live ore 22. Per info e prevendite: www.goaboa.it