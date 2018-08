Oltre i Rolli le ville storiche, aperture straordinarie a Sampierdarena

Genova. Si chiama “Oltre i Rolli – le ville storiche”, l’appuntamento in programma il 26 maggio a Sampierdarena.

L’evento prevede l’apertura straordinaria di 4 delle magnifiche ville di Sampierdarena: Imperiale Scassi „La Bellezza”, Spinola di San Pietro, Centurione del Monastero, Doria De Mari Don Daste.

Le visite saranno condotte dagli studenti, impegnati in un progetto di Alternanza Scuola Lavoro della durata di 40 ore di formazione, dei Licei Mazzini e Gobetti e degli Istituti di Istruzione Superiore Gastaldi Abba e Einaudi Casaregis Galilei, nonché gli alunni della Scuola Primaria Paritaria Don Daste.

Le visite partiranno da due welcome points situati in Largo Gozzano ed in Via Cantore angolo via Carzino.

Sono coinvolte nel progetto Alizè Tincani e Sara Guagliardi che hanno gestito la grafica e la comunicazione social sulle pagine Instagram e Facebook “Ville Storiche di Sampierdarena”. La collaborazione è nata da un progetto di tesi del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

La giornata di sabato sarà contrassegnata da laboratori didattici organizzati dal Gruppo Gemma Viva, da intrattenimenti con il Circolo Musicale Risorgimento 1895 e dalla presenza di un’area fotografica a cura dello studio Punto Lab.