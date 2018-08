Oltre il Juke box, ritorna la grande kermesse musicale

Genova. Ritorna, a Genova, la kermesse musicale dedicata alle band e agli artisti emergenti: Oltre il juke box. Per oltre un decennio ha rappresentato uno dei più importanti eventi live del territorio, ora riparte perché – come dicono gli organizzatori – è il momento di dare spazio alla musica.

Ai Giardini di Plastica una due giorni organizzata da Riserva Sonora.

Venerdì 21 agosto dalle 17 si esibiscono band “dal passato” (Stone Age, Do-It & Midgard, Avantgarde Boyz) e dal presente (Last Night Hotel, Sinuosa, Little John Guelfi, Doremiflo, The Londonpride, Ghost Notes, Nocco & Galvagno, Snake Oil, The Pottos.

Sabato, sempre dalle 17, la finale per il premio “Oltre il Juke Box”: si esibiscono Aluatta, Cheshire Cats, Giuseppe D’Amati, Etica Sterile, Giacobs, Jack O’ Mellow Project, Mao Medici, Memento (nella foto), Al Vox Lupia e Tinzerlett. Dal passato e dal presente ospiti Il Grande Blek, Francesco Trimani e Neroneve.

Ingresso gratuito.